В сахалинском зоопарке медведи залегли в спячку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 дек – РИА Новости. Медведи залегли в зимнюю спячку в сахалинском зоопарке, сообщается в понедельник на сайте учреждения.

"В сахалинском зоопарке улеглись в зимнюю спячку медведи: два бурых и один гималайский. Исключением стала молодая самка, с рождения не приученная укладываться как ее сородичи. Она остается активной до весны", — сообщает администрация зоопарка, добавляя, что гималайская медведица уснула основательно, в отличие от бурых она засыпает раньше, а просыпается позже.

Двое медведей спят пока, что называется, вполглаза и время от времени еще показываются на публике. Бурые медведи находятся в полусонном состоянии и со дня на день впадут в крепкую спячку до весны. В этом году снег лег в конце ноября, что несколько позже обычного, поэтому период спячки у бурых медведей немного сдвинулся.

Сотрудники учреждения говорят, что подготовка к спячке началась задолго до первого снега. Еще в сентябре косолапые перешли на усиленный рацион питания, набрали вес. Более густой, а значит, теплой, стала их шерсть. "В преддверии холодов хищники уминали в импровизированных берлогах сено", — рассказали в зоопарке.

Проснутся медведи к середине марта, а если зима будет долгой, то могут проспать и до апреля.