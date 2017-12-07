Волонтеры из Рязанской области удостоены премии "Доброволец России-2017"

РЯЗАНЬ, 7 дек — РИА Новости. Рязанское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" удостоено ежегодной премии "Доброволец России – 2017", сообщает в четверг правительство региона.

Премия присуждается добровольцам, которые в течение года внесли наиболее значительный вклад в развитие волонтерского дела. Торжественное вручение премии "Доброволец России – 2017" проходило в рамках Всероссийского форума добровольцев в Москве. На форуме добровольцев Рязанскую область представляли около 500 человек — студенты, лидеры волонтерских организаций, юные добровольцы Российского движения школьников, "серебряные" волонтеры.

"Рязанское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" (руководитель – студентка Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Кристина Зорина) удостоена премии в номинации "Региональный штаб "Волонтеров Победы", — говорится в сообщении.

Премию Кристине Зориной вручили сопредседатель Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой и Депутат Госдумы РФ, Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанских волонтеров.

"Я искренне поздравляю всех ребят с заслуженной победой. Спасибо вашей дружной команде! Я рад, что работа рязанских добровольцев получила заслуженную оценку на самом высоком уровне. Наступающий год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера. Правительство Рязанский области примет самое активное участие во всех мероприятиях и окажет необходимую поддержку рязанским добровольцам. Уверен, что это придаст новый импульс развитию волонтерского движения в нашем регионе – это, несомненно, важно и нужно", – сказал глава региона.

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