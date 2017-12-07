"Макдоналдс" уменьшил бургер в российской рекламе до реалистичных размеров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. "Макдоналдс" изменил изображение бургера на рекламных материалах в сети своих ресторанов до реалистичного размера и заплатит штраф в 100 тысяч рублей, сообщает в четверг управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области.
"ООО "Макдоналдс" исполнило предписание об устранении нарушения рекламного законодательства, выданное ему ранее", — говорится в сообщении.
Кроме того, на рекламных материалах с изображением бургера была размещена надпись "Изображение товара является частью художественного оформления рекламы и может не соответствовать рекламируемому товару". За нарушение законодательства на компанию был также наложен административный штраф в 100 тысяч рублей.