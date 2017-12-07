"Макдоналдс" уменьшил бургер в российской рекламе до реалистичных размеров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. "Макдоналдс" изменил изображение бургера на рекламных материалах в сети своих ресторанов до реалистичного размера и заплатит штраф в 100 тысяч рублей, сообщает в четверг управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области.

Ранее в антимонопольный орган поступила жалоба местного жителя о том, что бургер "Вестерн Гурмэ" в реальности гораздо меньше, чем на рекламных щитах и листовках. Экспертный совет и областное управление ФАС признали рекламу недостоверной и выдали "Макдоналдс" предписание об устранении нарушений.

"ООО "Макдоналдс" исполнило предписание об устранении нарушения рекламного законодательства, выданное ему ранее", — говорится в сообщении.

Так, с 30 ноября было прекращено распространение наружной рекламы гамбургеров серии "Гурмэ" на территории всей России. Кроме того, изображение гамбургеров "Вестерн Гурмэ" на рекламных материалах, размещаемых в помещениях ресторанов, приведено в соответствие с реальным продуктом по размеру и внешнему виду.

Кроме того, на рекламных материалах с изображением бургера была размещена надпись "Изображение товара является частью художественного оформления рекламы и может не соответствовать рекламируемому товару". За нарушение законодательства на компанию был также наложен административный штраф в 100 тысяч рублей.