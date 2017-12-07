Тринадцать российских вузов вошли в рейтинг "Три миссии университета"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Тринадцать российских вузов вошли в новый международный рейтинг "Три миссии университета", результаты которого будут объявлены 11 декабря, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий в четверг на заседании Российского союза ректоров.

"В пилотный рейтинг вошло 200 университетов из 39 стран. Из России в него вошли 13 вузов. Работа по рейтингу завершена, результаты будут опубликованы 11 декабря", — сказал Садовничий.

Он также рассказал, что теперь организаторы рейтинга намерены вести работу по его популяризации как в России, так и за рубежом. По словам Садовничьего, на популяризацию в РФ уже был одобрен президентский грант. Для этих целей за рубежом в настоящее время организаторы рейтинга ищут спонсоров.

Проект международного рейтинга университетов инициирован в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Это первый проект международного рейтинга со штаб-квартирой в России. Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что рейтинг получил название "Три миссии университета". Всего разработано 35 критериев, охватывающих не только научные достижения и качество образования, но и влияние вуза на культуру, его ценность для народа и государства в целом.