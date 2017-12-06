Власти Якутии направят на повышение зарплаты бюджетникам почти 9 млрд руб

ЯКУТСК, 6 дек — РИА Новости. Власти Республики Саха (Якутия) дополнительно направят почти 9 миллиардов рублей на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, общий объем фонда на оплату труда бюджетникам составляет почти 75 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства региона.

"У нас бюджет 2018 года будет социально ориентированным. В частности на повышение зарплаты, которое в следующем году затронет около 58 тысяч бюджетников, мы выделяем 8,9 миллиардов рублей из регионального бюджета.

Доля средств, предназначенных на фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы, составит 43%, в абсолютных цифрах это 74,7 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба слова главы Якутии Егора Борисова.

По словам Борисова, в этом году региону удалось диверсифицировать экономику.

"Несмотря на сложности в стране и в мире, чувствуем уверенность. Если раньше рассчитывали только на добычу алмазов и золота, то сейчас добываем газ, нефть, олово, редкоземельные металлы. Во-вторых, у нас уникальное сельское хозяйство, в котором сочетаются скотоводство и земледелие", — сказал глава Якутии.

Другие новости региона читайте здесь >>