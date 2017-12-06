К бесплатному Wi-Fi подключат около 50 столичных библиотек

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Беспроводной интернет появится в 11 библиотеках на севере, северо-востоке и западе Москвы, а также в Зеленограде до конца декабря, в остальных 39 организациях работы по подключению завершат в первом квартале 2018 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Воспользоваться бесплатным Wi-Fi смогут несколько десятков человек в радиусе 50 метров от точки доступа. В зависимости от загруженности каждый хот-спот сможет обеспечить скорость беспроводного доступа в интернет от одного мегабайта в секунду и выше. Такой скорости достаточно, чтобы скачать книгу или посмотреть видеоролик", — цитирует mos.ru cообщение пресс-службы департамента информационных технологий города Москвы.

Как уточнили в ИТ-ведомстве, бесплатный интернет больше всего пригодится студентам и фрилансерам. Для последних библиотеки станут современными коворкинг-площадками.

Сейчас бесплатный Wi-Fi есть на 200 улицах в центре Москвы и в 24 городских парках. Для того чтобы выйти в интернет, необходимо отыскать в списке доступных сетей Moscow_Wi-Fi_Free и авторизоваться. До конца этого года бесплатный интернет появится во всех кинотеатрах сети "Москино" Департамента культуры города Москвы.