Депутат назвала условие для пересмотра решения о доступе в Госдуму"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Если США отменят свое решение лишить аккредитации RT, Госдума также будет готова рассмотреть аналогичные меры, заявила глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

"Принимая это решение, мы заявляем также о том, что если американской стороной будет принято решение об отмене, мы также готовы рассмотреть этот подход", — сказала она.

По ее словам, этим решением Госдума не лишает американскою сторону аккредитации, "они свободно могут освещать деятельность, которую считают необходимой, в своих СМИ, мы принимаем решение об ограничении доступа в Госдуму".