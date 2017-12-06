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Общество

Уже не жилец. С какими ужасами сталкиваются собственники, сдав квартиры

08:0006.12.2017
(обновлено: 08:13 06.12.2017)
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© Depositphotos / sablinРазрушенная квартираРазрушенная квартира
© Depositphotos / sablin

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Ирина Халецкая. Притоны, приюты для животных, мусорные склады — собственники квартир порой не узнают свое жилье после сдачи в аренду. Находчивые арендаторы знают: за порчу чужого имущества в большинстве случаев им ничего не будет. Ведь многие сдают жилплощадь нелегально — не платят налоги. А значит, владельцы квартир попросту испугаются ответственности и замнут конфликт. Чем оборачивается для хозяев попытка заработать на сдаче жилья в обход налоговой — в материале РИА Новости.

Старший лейтенант полиции Анатолий Арабкин во время планового обхода в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вонь к делу не пришьешь

Ирина Никоненко (фамилия изменена по просьбе героини) — владелица трехкомнатной квартиры в Москве. Несколько лет назад женщина купила загородный дом и перебралась туда, а любимую "трешку" с евроремонтом решила сдать — для дополнительного дохода.

Ирина вспоминает: заселилась семья с четырьмя детьми, кошкой и собакой. Наталья и Сергей, так звали квартирантов, пообещали соблюдать чистоту и порядок, а если что-то случится — оплатить ущерб, как прописано в договоре.

"Деньги скидывали на расчетный счет, всегда вовремя. Когда нужны были наличные, Сергей встречал меня у подъезда, ссылаясь на недомогание супруги. Я воспитанный человек — не хотела беспокоить и заходить в квартиру", — рассказывает владелица.

Прошло три месяца, и Наталья заявила хозяйке, что хочет выкупить жилье. Ирина согласилась. Женщины оговорили сумму — 11,5 миллиона рублей. Однако сделка каждый раз переносилась. "Она мне каждые полгода говорила: "Ирочка, я очень хочу купить вашу квартиру!" А дальше ничего не происходило, но я и не настаивала", — делится Ирина.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЖенщина на лестничной площадке жилого дома.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина на лестничной площадке жилого дома.

Так прошло три с половиной года. А потом в арендованной квартире произошел форс-мажор — затопили соседи. Собственница приехала оценить масштаб ущерба. Дальше было как в кошмарном сне. На лестничной площадке стояло настолько жуткое зловоние, что Ирину начало тошнить.

Оказалось, что "приличная семья" давно не живет в "трешке". Вместо себя они поселили там животных. Мебель, стены, полы — от дорогого ремонта не осталось и следа.

"Стояли клетки — очень тесные, двухэтажные. В каждой сидело от трех до пяти кошек, там же стоял лоток и миски. Животным было трудно передвигаться в таком ограниченном пространстве, — описывает увиденное Ирина. — В другой клетке сидел огромный попугай. Рядом бегала такса. Кухня тоже кишела животными. Стол был исцарапан и поменял цвет — от светлой сосны до черной. Ощущение, что полы не мыли ни разу. Повсюду была грязь, воняло невыносимо".

Женщина была в шоке, однако арендаторы попытались успокоить ее: дескать, квартиру они все равно выкупают вот-вот, а питомник — их головная боль. Еще три месяца Наталья и Сергей "кормили завтраками" владелицу. А в итоге просто съехали и отказались возмещать убытки. Как говорит Ирина, горе-съемщики пригрозили ей налоговой инспекцией, если она решит обратиться в правоохранительные органы. Но не учли одного: Никоненко — официальный предприниматель. Женщина по закону оформила сдачу квартиры и ежегодно платила 13% налогов от прибыли.

© фото предоставлено хозяйкой квартирыКошки в квартире, которая стала нелегальным питомником.
© фото предоставлено хозяйкой квартиры
Кошки в квартире, которая стала нелегальным питомником.

Пока Ирина готовила документы в суд, выяснилось, что Сергей и Наталья уже не в первый раз снимают жилье и превращают его в питомник: до "трешки" был коттедж, теперь семейство снимает новую пятикомнатную квартиру. К слову, ее хозяева пока ничего не подозревают.

"Эти люди специально снимают премиальное жилье, чтобы фотографировать животных на фоне дорогих интерьеров. В их профиле в фейсбуке я наблюдаю, как "убивается" очередная квартира с дизайнерским ремонтом. Об ответственности они не беспокоятся, потому что чаще всего собственники сдают жилплощадь нелегально, а значит, их можно шантажировать", — рассуждает Ирина.

Попутно она узнала, что у Натальи с Сергеем есть своя четырехкомнатная квартира, где они живут сами — без животных. "По закону запрещается содержать питомник в жилых помещениях. Вот они и обманывают людей", — подытожила Никоненко.

"Доносы" на хозяев

Сколько сегодня сдается в аренду квартир в одной только Москве, сказать не может никто. За неполный 2017 год в столице легально сдали жилплощадь лишь около 25 тысяч человек, остальной рынок — в тени.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСтарший лейтенант полиции Анатолий Арабкин во время планового обхода в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Старший лейтенант полиции Анатолий Арабкин во время планового обхода в Москве

Полиция выявляет подобное незаконное предпринимательство в большинстве случаев по "доносам" соседей. Все адреса попадают в реестр, дальше с ними работает налоговая инспекция. Однако факт сдачи недвижимости в аренду нужно еще доказать. Слова соседей могут послужить поводом для проверки, но без предоставления документов информация в налоговую не поступает, поясняет участковый Анатолий Арабкин.

"Нужно взять письменные объяснения жильцов, попросить договор аренды, чеки, акты приемки имущества и любые другие документы, подтверждающие, что люди снимают жилье за деньги, а не живут здесь по сердечной доброте собственника", — говорит полицейский.

Двойное обогащение

Впрочем, есть и другие нюансы. Квартиру можно не только "убить", но и пересдать ее другим, не всегда предупреждая об этом хозяев. Вбиваем в поисковике "альтернативные способы заработка" и получаем десятки инструкций по субаренде жилья. Находчивые "бизнесмены" с радостью делятся опытом, как можно сдавать чужое жилье посуточно — дороже.

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"Ищите квартиру преимущественно в новых домах. Жильцы не знают друг друга, бдительных старичков мало. Тогда ни у кого не возникнет вопросов по поводу частой смены квартирантов. Идеальный вариант — хозяин живет в другом городе. Конечно, если у него не будет мамы-пенсионерки, которая захочет проверить квартиру в его отсутствие", — советует один из дельцов. И предупреждает: нельзя сдавать цыганам, молодым людям и криминальным элементам.

Подобная схема не подпадает под статью Уголовного кодекса, разъясняет участковый Арабкин. Арендатор платит вовремя, это главное, а то, что он пересдает жилье, не считается мошенничеством. "Собственник в этом случае может только подать в суд из-за нарушения пунктов договора и разбираться на уровне гражданско-жилищных отношений", — отмечает полицейский.

Суровое наказание и выселение

Тем не менее когда факт нелегальной сдачи жилья подтверждается пакетом документов, налоговая должна взыскать отчисления. Впрочем, указывает адвокат Олег Сухов, на практике у налоговых органов сейчас нет реально работающих механизмов: "Узнать о найме жилья налоговики могут, если договор регистрируется. О том, что недвижимость является объектом аренды, может сообщить Росреестр".

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© РИА Новости / Константин Чалабов
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Однако самое сложное — заставить квартирантов освободить жилплощадь. Нанимателей, по словам Сухова, можно выселить, если они систематически нарушают права и законные интересы соседей (ст. 91 ЖК РФ). Однако сначала их должны предупредить "о необходимости устранения нарушения". Только когда арендаторов уведомят, а они проигнорируют требование, можно приступать к выселению в судебном порядке.

Когда виноваты все

Участковый говорит, что хозяева жилья, которые не хотят платить налоги, в 90 процентах случаев все же заключают договора — исключительно чтобы обезопасить себя. "Но они могут оформить его только на 11 месяцев — это предельный срок, когда доходы можно не декларировать. Хотя люди живут в квартире годами. Некоторые пишут сумму оплаты намного меньше фактической, чтобы меньше отчислять в налоговую, если вдруг придется", — раскрывает детали участковый.

Обиженные хозяева квартир, вместо того чтобы судиться, пытаются решить вопрос самостоятельно.

На помощь особенно активным приходят соцсети — для обличения. Так, владельцы жилья публикуют в разных группах гневные посты о нерадивых квартирантах и предупреждают других собственников, чтобы не связывались с ними.

В любом случае, уточняет Арабкин, если собственник получил ущерб от нерадивого квартиросъемщика, он имеет право обратиться в суд. Даже если не платил налоги.

"Здесь нет никакой причинно-следственной связи. Допустим, квартирант испортил дорогой диван. Владелец хочет потребовать возмещения убытков. Если в суде он докажет, что сдавал квартиру, покажет договор, акты приемки, где прописаны суммы ущерба, фотографии, то суд, скорее всего, встанет на сторону хозяина жилплощади", — объясняет полицейский.

Однако не стоит забывать, что есть и обратная сторона медали. Квартиросъемщик в отместку может "настучать" на хозяина как на злостного неплательщика налогов. "Тут уже арендодателю придется задуматься, что дешевле — купить кресло или заплатить налоги", — разводит руками участковый.

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