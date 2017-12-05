Ингушский госуниверситет вошел в десятку лидеров финансового рейтинга

НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Ингушский государственный университет (ИнгГУ) впервые вошел в десятку лидеров российских вузов по качеству финансового менеджмента, поднявшись в данном рейтинге со 191-го на восьмое место, сообщили в пресс-службе вуза.

"Ингушский государственный университет по итогам оценки финансовой политики вошел в десятку лучших подведомственных Минобразования РФ вузов и победил в номинации "Прорыв года", поднявшись со 191-го на восьмое место", — говорится в сообщении. Отмечается, что деятельность российских вузов оценивалась по 27 показателям.

По словам ректора ИнгГУ Арсамака Мартазанова, университетом был проведен всесторонний анализ работы планово-финансовой деятельности вуза, выявлены точки роста, составлена локальная "дорожная карта", что позволило не допускать отклонений в работе.

"Мы не стали идти по пути простого сокращения расходов и штатов. В политике оптимизации финансовой деятельности, коллектив вуза ставил во главу угла социальную защищенность работников и студентов, проводилась глубокая аналитика деятельности и структурная оптимизация", — подчеркнул ректор.

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