NoRussiaNoGames: Депардье выступил за участие России в зимней Олимпиаде

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье присоединился к акции #NoRussiaNoGames против отстранения российской сборной от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

На своей странице в Facebook Депардье опубликовал снимок, на котором он держит лист с хэштегом #NoRussiaNoGames, что переводится как "без России – нет Игр".

Инициатором движения против отстранения российских спортсменов от зимней Олимпиады стал школьник из Санкт-Петербурга Роман Старков. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он выложил обращение, в котором высказался против пожизненного отстранения шести лыжников от участия в Олимпийских играх. Затем появилось и сообщество в поддержку всей сборной.

В акции #NoRussiaNoGames приняли участие многие представители российского спорта и шоу-бизнеса. Движение поддержали ведущий Дмитрий Губерниев, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, певицы Анита Цой, Зара, телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина.

Исполнительный комитет МОК должен принять решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане 5 декабря.