В ГИБДД заявили, что "плана" по выявлению нарушений в ведомстве нет

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Руководство ГИБДД намерено жестко разбираться в случае получения информации о выполнении сотрудниками "плана" по количеству выявленных административных правонарушений, так как такие задачи перед личным составом не ставятся, заявил на встрече с парламентариями фракции ЛДПР в Госдуме глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

"Какие-либо статические показатели не ставятся перед личным составом по выявлению административных правонарушений, нет такого. Если есть информация, дайте ее, мы будем жестко разбираться по этому вопросу", — сказал Черников.

Он отметил, что на сегодняшний день, уже более 12 тысяч комплексов фотовидеофиксации установлено стационарно на территории РФ, более 1600 комплексов — в Москве.

"У нас есть тысячи комплексов видеофиксации, которые являются передвижными. Соответственно эти комплексы переданы органам исполнительной власти субъектов. С внедрением и развитием этой системы сегодня дополнительные конфликтные ситуаций между инспектором и участником движения должны быть исключены", — заключил Черников.