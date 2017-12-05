Геворкян и Лантратов поддержали участника проекта "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ведущие программы "Деловое утро НТВ" Татьяна Геворкян и Игорь Лантратов приехали на съемочную площадку проекта "Ты супер! Танцы", чтобы поддержать тринадцатилетнего Виктора Лукинова из Белгорода.

© Фото : Пресс-служба НТВ Татьяна Геворкян и Игорь Лантратов поддержали участника проекта "Ты супер! Танцы" © Фото : Пресс-служба НТВ Татьяна Геворкян и Игорь Лантратов поддержали участника проекта "Ты супер! Танцы"

Геворкян и Лантратов отметили, что их очень впечатлила актерская игра мальчика и его сильнейшая энергетика. В подарок конкурсанту они передали телевизор.

"Сегодня он показал себя как серьезного артиста, который может меняться. Он очень пластичный, талантливый, и у него действительно очень большой потенциал. Причем этот мальчик настолько серьезный, что кроме как "Виктор" к нему не хочется обращаться", — рассказали ведущие.

Увидеть танцевальные постановки конкурсантов, которые выступят в третьем туре "Ты супер! Танцы", зрители смогут 9 декабря в 21:00 мск на телеканале НТВ.

© Фото : Пресс-служба НТВ Участник проекта "Ты супер! Танцы" Виктор Лукинов © Фото : Пресс-служба НТВ Участник проекта "Ты супер! Танцы" Виктор Лукинов

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.