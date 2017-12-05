"Елку желаний" установят в подмосковных Химках

Подготовка к церемонии рубки и транспортировки главной новогодней ели России на территории Истринского лесничества

Подготовка к церемонии рубки и транспортировки главной новогодней ели России на территории Истринского лесничества

МОСКВА, 5 дек — РИА Недвижимость. "Елка желаний" появится в подмосковных Химках, сообщает главное управление административно-технического надзора Московской области.

"Одним из самых оригинальных новогодних украшений в Подмосковье обещает стать "елка желаний", которую установят в Химках напротив городской администрации", — сообщается в документе. Как указывается в нем, жители самостоятельно украсят ее самодельными игрушками с посланиями Деду Морозу.

В материале уточняется, что в Московской области в числе первых к новогодним праздникам подготовились Реутов, Серебряные пруды, Мытищи, Королев, Химки и Шатура — там праздничное оформление появилось еще в ноябре.

"Наибольшее количество новогодних елей появится в Подольске — улицы округа украсит 61 зеленая красавица. В городских округах Серпухов и Ступино будут украшены сразу 30 живых и искусственных хвойных деревьев, в Дмитровском районе и Домодедово — по 40, в Орехово-Зуевском районе — 44, в Королеве — 46, а в Мытищах — 48", — отметила руководитель подмосковного Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

Также в подмосковных муниципалитетах появятся разнообразные новогодние украшения, по числу которых лидирует Орехово-Зуево — там в общей сложности установят 1,3 тысячи фигур праздничной тематики. В городском округе Восход жителей ждет оригинальный сюрприз в виде торта из пенопласта, добавила Витушева.