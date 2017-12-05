В новогоднюю ночь в Москве выпустят более ста тысяч залпов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Более 100 тысяч залпов праздничных фейерверков увидят москвичи и гости столицы в новогоднюю ночь, сообщается на сайте московского мэра.

"Департамент культуры города Москвы подготовил праздничные фейерверки, которые можно будет увидеть в новогоднюю ночь в 19 парках в восьми округах столицы. В небо выпустят более 100 тысяч огненных залпов. В центре города пиротехнические шоу пройдут в Парке Горького, Таганском парке и саду "Эрмитаж". На юге Москвы праздничный салют украсит небо в парке "Садовники", а на северо-востоке — в Бабушкинском, Лианозовском и Гончаровском парках", — говорится в сообщении.

В каждом парке гостей ожидает уникальное световое шоу. Например, в Бабушкинском парке будут запускать искристые сферы и мерцающие пионы со звуковыми эффектами и цветок из золотых нитей, всего там дадут около девяти тысяч пиротехнических залпов. А в саду "Эрмитаж" небо озарят золотые пионы и хризантемы, искристые сферы и пальмы, поясняется в релизе.

"Запуск фейерверков намечен на час ночи в Москве неслучайно — именно к этому времени новый год наступит на территории всей страны. Первыми 2018 год встретят жители Камчатки и Магадана в 15.00 по московскому времени, последними — жители Калининграда, которые отпразднуют Новый год в 01.00", — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Кроме праздничных фейерверков, в московских парках также готовят специальную новогоднюю программу. Весело провести ночь с 31 декабря на 1 января можно будет в Парке Горького, Таганском и Измайловском парках, саду "Эрмитаж", парке Победы на Поклонной горе и других.