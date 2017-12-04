В России с 2018 года начнет работать ЕГИССО в тестовом режиме

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Единая государственная информационная система социального обеспечения начнет работать в РФ в тестовом режиме со следующего года, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

"Мы сейчас работаем над единой государственной информационной системой социального обеспечения. ЕГИССО так называемое. У нас будет Пенсионный фонд оператором этой информационной системы. В ней будут собраны абсолютно все меры социальной поддержки — и региональной, и федеральной. С 2018 года уже начнет работать в тестовом режиме", — сказал Вовченко.