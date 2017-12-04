Последнюю пострадавшую при пожаре в общежитии в Сочи выписали из больницы

СОЧИ, 4 дек – РИА Новости. Последняя пострадавшая при пожаре в общежитии на улице Чебрикова в Сочи выписана из больницы домой, в настоящее время в медучреждениях города нет пациентов, пострадавших при пожаре дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской администрации.

"Последняя из пострадавших, находившихся в больнице, выписана в воскресенье домой. У женщины произошло обострение хронических заболеваний на фоне стресса", — сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Возгорание многоквартирного общежития в Сочи на улице Чебрикова произошло утром 14 ноября. В результате пожара погибла одна женщина, 28 человек пострадали, в том числе двое детей. Всего были эвакуированы более 50 человек. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По факту гибели женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело.