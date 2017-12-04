Состояние здоровья депутата Госдумы Булавинова улучшилось

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Состояние здоровья депутата Госдумы, экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова, госпитализированного с предынсультным состоянием, улучшилось, врачи разрешили ему продолжить лечение в домашних условиях, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь депутата Павел Буянов.
Позже пресс-служба депутата сообщила, что Вадим Булавинов находится в отделении реанимации в одной из нижегородских больниц, врачи диагностировали у него прединсультное состояние. Медики связывают резкое ухудшение состояния здоровья депутата с сильным переутомлением, после проведения двух экспертиз алкоголя или наркотиков в крови не обнаружено, утверждала пресс-служба.
"Состояние Вадима Евгеньевича (Булавинова) улучшилось, врачи разрешили ему продолжить лечение в домашних условиях. Ему предписан постельный режим и полный покой на несколько дней", — сказал Буянов.