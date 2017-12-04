Уровень безработицы в России приблизился к историческому минимуму

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Безработица в России находится вблизи исторического минимума, показатели рынка труда с начала года остаются стабильными, говорится в докладе "Картина экономики в октябре" Минэкономразвития.

"Безработица остается вблизи исторически минимальных уровней (5,2% сезонно очищенный в октябре), а рост реальных заработных плат в сентябре ускорился до 4,4% в годовом выражении и достиг максимального уровня с февраля 2014 года (в октябре он составил 4,3% в годовом исчислении)", — сказано в докладе.

"Показатели рынка труда с начала года остаются стабильными…. Сокращение численности безработных обеспечило сохранение нисходящего тренда уровня безработицы, который в октябре вернулся к значению 5,2% (сезонно очищенный) от численности рабочей силы (в сентябре, по уточненным данным, 5,3% сезонно очищенный)", — говорится в документе.

При этом, по данным Росстата, безработица в октябре составила 5,1%. Минимальные значения по уровню безработицы в РФ были зафиксированы в сентябре 2017 года, когда показатель составил 4,9% в соответствии с методологией Международной организации труда.

Кроме того, министерство отмечает, что рост номинальных заработных плат осенью вернулся на уровень выше 7% после замедления в конце лета. "Снижение темпов роста номинальной заработной платы в августе (до 5,8% год к году) было связано с неравномерностью распределения отпусков и спецификой начисления заработной платы в отпускные периоды", — следует из документа. По уточненным данным Росстата, уже в сентябре рост номинальной заработной платы ускорился до 7,5% в годовом выражении, а в октябре, по предварительной оценке, составил 7,1%. По итогам января-октября номинальная зарплата выросла на 7% в годовом выражении, пишет МЭР.

При этом, реальные располагаемые доходы россиян, по данным Росстата, в октябре ускорили снижение в годовом выражении до 1,3% с 0,3% в сентябре, а за 10 месяцев упали на 1,3%. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2017 года будет зафиксирован рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 1,2%.