В Москве создали два обучающих центра по работе с маркировкой лекарств

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Два центра по обучению работе с системой маркировки лекарственных препаратов, которая должна стать обязательной с 2018 года, уже созданы Москве, в перспективе аналогичные центры появятся в каждом регионе РФ, сообщил журналистам глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

"(Создаются) обучающие центры для внедрения системы маркировки… Обучение смогут пройти все те, кто будет внедрять маркировку — от медицинских организаций до аптечных", — сказал Мурашко.

По его словам, в Москве на сегодняшний день создано два таких центра.

"В Москве сегодня (такие центры есть — ред.) в больнице Кончаловского и компании "Неофарм", — сказал Мурашко.

Он также отметил, что аналогичные центры появятся в каждом регионе РФ.

Эксперимент по маркировке лекарств проводится с 1 февраля по 31 декабря 2017 года в шести регионах России. Участниками эксперимента стали несколько крупнейших фармацевтических дистрибьюторов, производителей и аптечных сетей. Согласно текущей редакции соответствующего законопроекта, в России будет введена маркировка для всех выпускаемых лекарств к 31 декабря 2018 года. Пока неясно, когда будет запрещен оборот в России препаратов, которые были выпущены до введения маркировки.