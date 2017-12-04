Минэнерго назвало регионы, которым угрожает сбой электроснабжения

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Минэнерго России информирует о рисках нарушения электроснабжения потребителей в ряде регионов страны из-за непогоды, аварийные службы электросетевых компаний переведены в режим повышенной готовности.

Как говорится в сообщении министерства, в настоящее время в связи с неблагоприятными погодными явлениями (дождь, мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, гололед, сильный ветер) в большинстве регионов страны возрастает риск нарушений электроснабжения.

Минэнерго называет следующие регионы: Башкирия, Татарстан, Карелия, Хакасия, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Московская, Ярославская, Тверская, Пензенская, Кемеровская области, большая часть Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, в том числе Крым, часть районов Красноярского края, арктическое побережье Якутии, Чукотский автономный округ.

Учитывая высокую вероятность переходов температуры через нулевую отметку возможно интенсивное гололедообразование на проводах и тросах воздушных линий электропередачи, обрыв проводов, отмечает министерство.

"Соответствующие аварийные службы электросетевого комплекса приведены в режим повышенной готовности, постоянно проводятся обходы и объезды трасс ЛЭП с целью оперативного выявления и устранения критических ситуаций, увеличено число входных каналов контакт-центров электросетевых организаций с целью оперативного получения информации о нарушениях электроснабжения непосредственно от потребителей", — говорится в сообщении.

Для наиболее оперативного выявления и устранения нарушений электроснабжения Минэнерго потребителей незамедлительно сообщать о фактах нарушений по телефонам горячих линий энергокомпаний, которые также приводятся на сайте министерства.