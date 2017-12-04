Сотрудники МЧС спасли почти десять тысяч человек за месяц

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Подразделения МЧС России в ноябре спасли при различных чрезвычайных ситуациях более 9,7 тысячи человек, сообщил на совещании в понедельник первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Игорь Кутровский.
"Спасены 9 тысяч 772 (человека): на ЧС — 70 человек, на техногенных пожарах — 9 тысяч 629 человек, на водных объектах — 73 человека", — сказал Кутровский.
По его словам, в ноябре на территории РФ произошло 24 чрезвычайные ситуации и 484 крупных происшествия.