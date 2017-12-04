Попова призвала ввести уголовную ответственность за продажу фальсификата

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Необходимо ввести уголовную ответственность за реализацию фальсификата, соответствующий законопроект уже прорабатывается, заявила главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы считаем, что должна быть уголовная ответственность за реализацию фальсификата, а туда относится все. Мы сейчас это делаем. Такой законопроект есть, он живет, я абсолютно уверена, что в обозримом будущем он все-таки дойдет до Госдумы, хотя идет он сложно", — сказала Попова на Всероссийском форуме добровольцев России.

Она также сообщила, что Роспотребнадзор за последние 5 лет сократил число проверок торговых точек в 18 раз. "В рамках реформирования мы за последние 5 лет сократили количество проверок точек торговли в 18 раз. Плановых и внеплановых", — сказала Попова.