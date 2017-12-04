В Крыму заложили вино, которое откроют к 10-летию воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Крымский винзавод "Массандра" заложил в коллекцию одно из своих самых знаменитых вин, бутылки которого откупорят только в 2024 году, когда Крым будет праздновать десятилетие воссоединения с Россией, сообщила генеральный директор предприятия Янина Павленко, которую цитирует пресс-служба винзавода.

"Буквально на днях состоялась закладка 5004 бутылок самого знаменитого вина "Массандры" — "Муската белого Красного камня" урожая 2014 года. Как известно, именно этот год принес Крыму судьбоносные события – это год воссоединения Крыма с Россией. То есть это вино готовилось уже в российском Крыму. Поэтому глубоко убеждена, что со временем партия этого муската будет очень востребованной", — сказала Павленко.

По ее словам, в полном покое вино проведет как минимум шесть лет – только в 2024 году, когда Крым будет праздновать десятилетие воссоединения с Россией, этот мускат впервые оценят эксперты на традиционной Егоровской дегустации, в ходе которой виноделы изучают развитие коллекционных вин. Тогда же они дадут первые прогнозы относительно того, сколько лет вино может находиться в коллекции.

"Мускаты относятся к категории долгожителей, которые со временем только расцветают. Не исключено, что эта партия пролежит в энотеке и 100, и более лет", — добавила Павленко.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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