В Росздравнадзоре рассказали о ходе эксперимента по маркировке лекарств

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Около трех миллионов упаковок лекарственных препаратов контролируется в России в рамках эксперимента по маркировке, после полномасштабного внедрения системы будет ежегодно отслеживаться движение более шести миллиардов упаковок лекарств, заявил в понедельник заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко.

"По состоянию на 1 декабря 2017 года в системе зарегистрированы 434 участника, включая 43 отечественных и 14 зарубежных производителей лекарственных препаратов, организации оптовой торговли, аптечные и медицинские организации. Системой отслеживается около трех миллионов упаковок 43 наименований лекарственных препаратов", — сказал Пархоменко на ежегодной конференции "Медицина и качество — 2017" в Москве, подводя промежуточные итоги эксперимента.

По его словам, первый этап эксперимента заканчивается 31 декабря 2017 года, второй этап начнется с января 2018 года, он предусматривает поэтапный охват маркировкой всех выпускаемых в обращение лекарственных препаратов.

"При полномасштабном внедрении системы маркировки она охватит свыше 380 тысяч субъектов обращения лекарственных средств, и система будет отслеживать ежегодно движение более шести миллиардов упаковок лекарственных препаратов", — добавил Пархоменко.

Эксперимент по маркировке лекарств проводится с 1 февраля по 31 декабря 2017 года в шести регионах России. Участниками эксперимента стали несколько крупнейших фармацевтические дистрибьюторов, производителей и аптечных сетей. Согласно паспорту законопроекта, в России будет введена маркировка всех выпускаемых лекарств к 31 декабря 2018 года.