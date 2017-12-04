МЧС России будет работать в усиленном режиме с 25 декабря по 10 января

Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото

Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. МЧС России будет работать в усиленном режиме с 25 декабря по 10 января, заявил глава ведомства Владимир Пучков в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС).

"С 25 декабря по 10 января все органы управления и силы МЧС России будут переведены на режим "повышенной готовности". В этой связи я прошу НЦУКС спланировать соответствующую работу", — сказал он.

Министр дал поручения начальникам региональных главных управлений ведомства проверить работоспособность системы жизнеобеспечения в регионах.

"Прошу проверить запасы топлива, устойчивость работы котельных, всех систем жизнеобеспечения, чтобы в новогодние праздники у нас таких проблем не возникало на местах", — сказал Пучков.

"Проверяем готовность всей системы реагирования. Составляйте план-график дежурства оперативных групп, работу центров управления в кризисных ситуациях и всей системы реагирования. В случае ЧС мы должны быстро и оперативно принимать решения по восстановлению систем жизнеобеспечения", — добавил министр.