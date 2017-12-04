Дед Мороз рассказал о возможной встрече с Кадыровым в Великом Устюге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга сообщил РИА Новости, что ведет переговоры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым о предстоящем визите руководителя республики, но сам в этом году посещать Чечню не собирается.

Ранее сообщалось, что Кадыров принял приглашение Деда Мороза посетить Великий Устюг. Глава Чечни в свою очередь также пригласил Деда Мороза в республику.

"Переговоры в процессе. Сейчас мои помощники ведут переговоры с помощниками Кадырова. Это вообще долгий процесс, может продлиться полгода, а может и завтра самолет прилететь, и мы повстречаемся. Как только договоримся, так сразу сообщим — в соцсетях, на моем сайте, через журналистов", — сказал агентству Дед Мороз.

"В этом году в Чечню не собираюсь. Я там был три года назад, и мы зажгли самую большую елку в стране", — добавил он.