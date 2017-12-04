МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Законопроект, обязующий авиакомпании возвращать деньги за билет пассажиру в случае задержки рейса внесут в Госдуму на этой неделе, заявил депутат от "Справедливой России" Игорь Ананских.
Тариф при этом (возвратные или невозвратные билеты) учитываться не будет, однако пассажир получит право на компенсацию только в случае вины авиаперевозчика, а не в связи с погодными условиями.
"Это сделано для удобства пассажира, мы должны дать ему право выбора, если авиакомпания не выполняет свои условия", — добавил парламентарий.
Сейчас, согласно Воздушному кодексу, перевозчик должен рассмотреть претензию пассажира в течение тридцати дней. При этом четкие сроки возврата денег в кодексе не указаны.