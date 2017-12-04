Опрос показал отношение россиян к идее лишать родительских прав сектантов

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Более трех четвертей россиян высказываются за лишение родительских прав тех родителей, которые вовлекают своих детей в секты и незаконные организации, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Родители, вовлекающие детей в секты, незаконные организации, заслуживают сурового наказания, считают россияне: 79% наших сограждан поддерживают предложение о лишении их родительских прав", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Отрицательно о подобной мере высказались 16% респондентов – чаще всего эту точку зрения аргументируют тем, что детям лучше быть с родителями, чем в детском доме, что родители лучше знают о потребностях ребенка, что каждый случай индивидуален, что лучше проводить разъяснительную работу с родителями.
Вместе с тем, более половины (56%) респондентов сегодня говорят о необходимости предпринимать дополнительные меры по защите прав несовершеннолетних в России; в 2013 году такого мнения придерживались более трети (36%) россиян.
Однако конкретные меры большинство участников опроса назвать не смогли (70% затруднились сказать, что именно нужно предпринять). Среди сформулированных предложений респондентов чаще всего звучит призыв ограничить детям доступ к интернету, компьютерным играм (8%) или усилить контроль за неблагополучными семьями (5%).
"Появление новых технологий и уход детей в новые средства коммуникаций – новую реальность, воспринимается настороженно старшими поколениями. А вовлечение детей своими родителями в нетрадиционные религиозные или общественные организации, запрещенные законом, – это та красная черта для родителей, перейдя которую, их могут (по мнению большинства граждан) лишить родительских прав", — пояснил эксперт.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18 и 26 ноября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%. В 2013 году проводился квартирный опрос.