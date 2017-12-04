Глава Минприроды: освоение Арктики должно быть экологически безопасным

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сегодня Крайний Север переживает новую эпоху индустриального прорыва, являясь при этом кузницей экономического будущего России. В то же время, работа в Арктике возможна только при условии сохранения этой единственной в мире экосистемы, которую справедливо называют "кухней климата" планеты, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
По его словам, речь идет не только о добывающей промышленности, но и о развитии туристической инфраструктуры и укреплении системы особо охраняемых природных территорий, защите уникальных экосистем Арктического региона.
Северные заповедники
В границах российской части Арктики в настоящее время имеется 21 особо охраняемая природная территория федерального значения (11 природных заповедников, 3 национальных парка, 9 природных заказников), общая площадь которых составляет 27,1 миллиона гектаров, в том числе морская — 9,7 миллиона.
При этом природоохранное ведомство не собирается останавливаться на достигнутом. Подготовлены к внесению в правительство России проекты постановлений о создании национального парка "Хибины" в Мурманской области, государственных природных заказников федерального значения "Новосибирские острова" в Якутии и "Соловецкий архипелаг" в Архангельской области. Кроме того, до 2020 года предусмотрено создание заповедника "Медвежьи острова" в Якутии.
"Чистая страна"
"Проект направлен на снижение доли захоронения твердых коммунальных отходов и ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих наибольшие экологические риски", — уточнил министр.
Проектом "Чистая страна" предусматриваются мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Мурманской, Архангельской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком округах, Якутии, рассказал Донской.
Экологический туризм
"В настоящее время наиболее популярным и экологически безопасным видом туризма в Арктике является экспедиционный круизный туризм. Для данного вида туризма используются суда, а также моторные лодки и вертолеты. В программы туров включается показ белого медведя и северного оленя, моржа и сивуча, нарвала и финвала, серого и горбатого кита, который обитают в заповедниках", — рассказал министр.
"В национальном парке "Русская Арктика" сохранились исторические здания, в том числе советского времени, которые используются в качестве туристических объектов. Это обсерватория имени Э.Т. Кренкеля на острове Хейса (архипелаг Земля Франца-Иосифа), полярные гидрометеостанции в бухте Тихая на острове Гукера (архипелаг Земля Франца-Иосифа) и на мысе Желания (архипелаг Новая Земля)", — рассказал министр.
"Северные" уроки в школах
"Цель урока — сформировать у учащихся целостное представление о значении Крайнего Севера для России, устранить пробелы в знаниях по истории, географии, народонаселению, культуре и экономике Арктики. При этом школьники получают возможность познакомиться с настоящими полярниками, работающими в Арктике", — заявил Донской.
"Наиболее активное участие в арктических уроках в 2017 году приняли северные регионы России. Для встречи со школьниками были приглашены заслуженные полярники, геологи, нефтяники, ученые и руководители заповедников. А в Ненецком, Ямало-Ненецком округах и Республике Коми открытые уроки для старшеклассников провели губернаторы и главы правительств", — добавил глава Минприроды.
Также накануне урока Александр Кириллов прочитал для студентов открытую лекцию об Арктике в пресс-центре международного информационного агентства "Россия сегодня" с трансляцией на сайте информагентства.