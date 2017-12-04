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Глава Минприроды: освоение Арктики должно быть экологически безопасным

04:5104.12.2017
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© РИА Новости / Вера КостамоАрктика. Архивное фотоАрктика. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сегодня Крайний Север переживает новую эпоху индустриального прорыва, являясь при этом кузницей экономического будущего России. В то же время, работа в Арктике возможна только при условии сохранения этой единственной в мире экосистемы, которую справедливо называют "кухней климата" планеты, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Арктика. архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо
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"Экологическая безопасность и интенсификация освоения Крайнего Севера — вот ключевые пункты присутствия России в Арктике. В подтверждение данной политической линии в России за последние три года принят пакет документов по ужесточению экологических требований при проведении хозяйственной деятельности в российской Арктике", — сказал Донской накануне VII международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

По его словам, речь идет не только о добывающей промышленности, но и о развитии туристической инфраструктуры и укреплении системы особо охраняемых природных территорий, защите уникальных экосистем Арктического региона.

Северные заповедники

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Как пояснил министр, в России традиционной и весьма эффективной формой природоохранной деятельности является создание особо охраняемых природных территорий. Россия играет особую роль в сохранении арктических экосистем Земли и присущего им видового разнообразия.

В границах российской части Арктики в настоящее время имеется 21 особо охраняемая природная территория федерального значения (11 природных заповедников, 3 национальных парка, 9 природных заказников), общая площадь которых составляет 27,1 миллиона гектаров, в том числе морская — 9,7 миллиона.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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"К российскому сектору относится около трети всей площади Арктики. Хочется отметить, что, например, национальный парк "Русская Арктика" не только самая большая особо охраняемая природная территория в России, но и в Арктике в целом", — подчеркнул министр.

При этом природоохранное ведомство не собирается останавливаться на достигнутом. Подготовлены к внесению в правительство России проекты постановлений о создании национального парка "Хибины" в Мурманской области, государственных природных заказников федерального значения "Новосибирские острова" в Якутии и "Соловецкий архипелаг" в Архангельской области. Кроме того, до 2020 года предусмотрено создание заповедника "Медвежьи острова" в Якутии.

"Чистая страна"

В Русской Арктике открыли новый остров
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В числе приоритетных направлений экологической деятельности в Арктике Донской в первую очередь выделил проект "Чистая страна", который был подготовлен Минприроды и представлен в президиум Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Проект направлен на снижение доли захоронения твердых коммунальных отходов и ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих наибольшие экологические риски", — уточнил министр.

Арктика. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо
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В 2017 году начаты 25 мероприятий в 13 регионах России, из которых до конца года планируется завершить 10. К настоящему моменту 8 из них полностью выполнены (Чечня, Тульская область). Оставшиеся два мероприятия готовятся к завершению (Архангельская область и Татарстан). Объем финансирования мероприятий составит порядка 254,1 миллиарда рублей, и это будут средства федерального, регионального бюджетов, а также внебюджетных источников.

Проектом "Чистая страна" предусматриваются мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Мурманской, Архангельской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком округах, Якутии, рассказал Донской.

Экологический туризм

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
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Как подчеркнул глава природоохранного ведомства, развитие арктического туризма, в первую очередь экологического, имеет перспективное значение как для России в целом, так и для северных регионов.

"В настоящее время наиболее популярным и экологически безопасным видом туризма в Арктике является экспедиционный круизный туризм. Для данного вида туризма используются суда, а также моторные лодки и вертолеты. В программы туров включается показ белого медведя и северного оленя, моржа и сивуча, нарвала и финвала, серого и горбатого кита, который обитают в заповедниках", — рассказал министр.

Здание парламента Канады в Оттаве
© AFP 2017 / Lars Hagberg
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В связи с тем, что арктический туризм является круизным, то есть путешественники проживают на судне, с которого иногда высаживаются на сушу, строительство инфраструктуры для туризма не требуется. При этом в заповедниках разработаны маршруты для туристов, места для наблюдений за лежбищами моржей и птичьими базарами с суши. Так, в заповеднике "Остров Врангеля", на ключевых точках 2-3 дневных наземных маршрутов, созданы гостевые дома для размещения туристических групп.

"В национальном парке "Русская Арктика" сохранились исторические здания, в том числе советского времени, которые используются в качестве туристических объектов. Это обсерватория имени Э.Т. Кренкеля на острове Хейса (архипелаг Земля Франца-Иосифа), полярные гидрометеостанции в бухте Тихая на острове Гукера (архипелаг Земля Франца-Иосифа) и на мысе Желания (архипелаг Новая Земля)", — рассказал министр.

"Северные" уроки в школах

Учебная высадка десанта с большого десантного корабля Митрофан Москаленко
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Донской также подчеркнул, что в рамках кампании по экологическому просвещению нужно обязательно продолжать проводить в школах всероссийский урок "Арктика — фасад России", который разработали Минприроды и Минобрнауки.

"Цель урока — сформировать у учащихся целостное представление о значении Крайнего Севера для России, устранить пробелы в знаниях по истории, географии, народонаселению, культуре и экономике Арктики. При этом школьники получают возможность познакомиться с настоящими полярниками, работающими в Арктике", — заявил Донской.

Большой противолодочный корабль Североморск у пирса в порту Североморска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Как напомнил министр, первый урок был приурочен к одной из важнейших дат в истории изучения и освоения Арктики. 21 мая 2017 года исполнилось 80 лет со дня старта первой дрейфующей экспедиции "Северный полюс" под руководством легендарного полярника Ивана Дмитриевича Папанина. Проведение знаменитого "папанинского дрейфа" в 1937 году положило начало новому этапу в арктических исследованиях, а данные, полученные в ходе работы первой дрейфующей станции, вошли в золотой фонд мировой науки.

"Наиболее активное участие в арктических уроках в 2017 году приняли северные регионы России. Для встречи со школьниками были приглашены заслуженные полярники, геологи, нефтяники, ученые и руководители заповедников. А в Ненецком, Ямало-Ненецком округах и Республике Коми открытые уроки для старшеклассников провели губернаторы и главы правительств", — добавил глава Минприроды.

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Кроме того, накануне Дня полярника в московской школе № 1288 прошел открытый урок "Арктика — фасад России". Ведущими урока стали министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской и глава национального парка "Русская Арктика" Александр Кириллов. В ходе подготовки к уроку старшеклассникам был показан двухсерийный документальный фильм "Три капитана. Русская Арктика" о легендарных экспедициях Георгия Брусилова, Георгия Седова и Владимира Русанова.

Также накануне урока Александр Кириллов прочитал для студентов открытую лекцию об Арктике в пресс-центре международного информационного агентства "Россия сегодня" с трансляцией на сайте информагентства.

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