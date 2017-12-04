Один из авторов Конституции предложил преподавать ее в школах в виде игр

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Один из авторов Конституции России, доктор юридических наук Сергей Шахрай предложил знакомить школьников с основным законом страны с помощью интерактивных игр, квестов, с этой идеей он намерен обратиться в Минобрнауки.

"Я декан факультета МГУ – Высшая школа государственного аудита. К нам поступают выпускники школ по итогам знания такого предмета, как обществознание. Я не понаслышке могу сказать, что и программа, и учебники пока крайне слабые. Поэтому изучение (Конституции — ред.) в рамках курса обществознания и курса истории надо совершенствовать", — сказал Шахрай РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что нельзя заставлять школьников учить что-то из-под палки. "Это бесполезно, будет только обратный эффект", — отметил один из авторов Конституции.

По словам Шахрая, о Конституции надо рассказывать как об инструменте управления государством, как о документе, который лежит в фундаменте наших прав и свобод.

"Для этого можно использовать интернет, возможности социальных сетей. Мы, например, создали виртуальный музей конституционной истории России, который живет на информационном портале президентской библиотеки. Это в виде игры, квеста в понятной форме для школьника. Вот так надо преподавать", — пояснил один из авторов Конституции России.

Шахрай добавил, что готов сформулировать и выйти с подобным предложением преподавания основ Конституции РФ школьникам в Минобрнауки.

"Я бы хотел бы сформулировать такое предложение. Хочу предложить министру (образования и науки Ольге Васильевой — ред.)", — отметил он.