В Ингушетии откроют секции по регби, фехтованию и фигурному катанию

МАГАС, 3 дек — РИА Новости. Адам Буражев. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил решить проблему с отсутствием в регионе секций по регби, фехтованию, кёрлингу и фигурному катанию, а также ускорить процесс аккредитации ряда спортивных федераций, сообщил РИА Новости в воскресенье по телефону представитель пресс-службы руководителя субъекта.

"В Ингушетии работают 29 спортивных федераций. При этом в регионе отсутствуют секции по регби, фехтованию, кёрлингу, фигурному катанию. Глава считает, что это недопустимо, и проблему надо решить как можно быстрее. Более того, он акцентировал внимание на том, что в ближайшие несколько лет в особом приоритете будут олимпийские виды спорта", — рассказал собеседник агентства по итогам рабочего совещания в Магасе, на котором обсуждались показатели работы регионального Минспорта.

По его словам, Юнус-Бек Евкуров также пообещал оказывать поддержку национальному виду борьбы "Шод сан лат", который был включен во Всероссийский реестр видов спорта. Более того, министерству по физической культуре и спорту необходимо до конца года провести аттестацию всех тренеров, наладить системность в работе федераций и контролировать плановость их действий.

"Еще одно поручение Юнус-Бека Баматгиреевича касалось выявления талантливой молодежи. В частности, он поручил, чтобы учителя физкультуры в школах выявляли особые наклонности детей, и уже в соответствии с этим направляли ребят на более серьёзные дополнительные занятия с тренером по тому или иному виду спорта", — отметил собеседник.

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