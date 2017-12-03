В Москве откроется конференция "Парламентарии против наркотиков"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Представители парламентов 18 стран прибывают в воскресенье в Москву для участия в конференции "Парламентарии против наркотиков", сообщили журналистам представители управления Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"3 декабря для участия в Международной парламентской конференции "Парламентарии против наркотиков" в Москву съезжаются представители парламентов 43 стран мира", — следует из текста сообщения управления.

Согласно информации управления, в Москву прибывают руководители парламентов Индонезии, Ирана, Пакистана, Узбекистана и Эквадора, заместители председателей парламентов Азербайджана, Афганистана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Гвинеи, Казахстана, Кореи, Мексики, Сербии, Словении, Таджикистана и Филиппин.

Отмечается, что цель конференции заключается в создании парламентского измерения международного антинаркотического сотрудничества, а также в совершенствовании правовой базы, которая направлена на борьбу с распространением и употреблением наркотических веществ, профилактику и лечение наркозависимых.

"Участники обсудят актуальные вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, а также накопленный в разных странах опыт в области реабилитации и содействии здоровому образу жизни, особенно среди молодежи", — говорится в сообщении.

На пленарном заседании, которое пройдет 4 декабря, выступят спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, генеральный секретарь Шанхайской организации Сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов и министр иностранных дел России Сергей Лавров.