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Общество

В КВН рассказали о причинах увольнения Александра Маслякова

01:1302.12.2017
(обновлено: 01:37 02.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкВедущий КВН Александр Масляков. Архивное фотоВедущий КВН Александр Масляков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В пресс-службе международного союза КВН рассказали РИА Новости, почему Александр Масляков уволился с поста директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН".

Обвинения Transparency

Один из основателей КВН Андрей Меньшиков, 1992
© Фото : ОСРВ ТВ
Умер один из основателей КВН Андрей Меньшиков
Transparency International обнародовало исследование, согласно которому при управлении Масляковым ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН" возник конфликт интересов, так как, будучи его руководителем, Масляков передал в собственность Телевизионному творческому объединению "Александр Масляков и компания" (ТТО "АМиК"), учредителем которого является он сам, кинотеатр "Гавана".

В мае этого года Transparency направила в прокуратуру заявление с просьбой провести проверку деятельности Маслякова. В том же месяце столичная прокуратура уведомила, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы. Организация оспорила этот ответ в Генпрокуратуре, после чего правительство столицы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года.

По своей инициативе

Как подчеркнули в пресс-службе союза, процедура увольнения с должности директора ГУП "ММЦ Планета КВН" была инициирована самим Александром Масляковым в начале этого года "в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства". Это никак не связано с проверками деятельности Маслякова, которые были инициированными Transparency International, отметили в союзе.

Телеведущий Александр Масляков. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Однако, как сообщается, данная процедура затянулась "в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов".

"В то же время, это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона", — констатировали в пресс-службе.

В союзе также сообщили, Масляков не знал о поступившей жалобе и проверках. При этом там утверждают, что он сложил с себя полномочия директора ГУП на момент поступления запроса в прокуратуру.

"На нем все держится"

Увольнение Александра Маслякова прокомментировал член жюри "Клуба веселых и находчивых" и ведущий Первого канала Валдис Пельш. В частности, он выразил мнение, что Масляков останется ведущим КВН и по-прежнему будет "у руля" клуба, несмотря на то, что сложил с себя часть формальных полномочий.

Выступление артистов на открытии штаб-квартиры Планеты КВН. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Это тот человек, на котором всё держится", — добавил Пельш в беседе с RT.

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев также прокомментировал увольнение Александра Маслякова с должности руководителя ГУП "Московский молодёжный центр "Планета КВН".

Актер отметил, что такой человек, как Масляков, мог позволить себе "кое-какие вольности " на высоких постах.

"Это не касается управления страной, но такой забавной империи, как КВН, это касается. Он не уйдёт из кадра, КВН будет продолжать жить", — добавил Нагиев.

Первый выпуск КВН вышел в ноябре 1961 года. Александр Масляков стал ведущим "Клуба веселых и находчивых" в 1964 году.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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judjinpikolo
"...такой забавной империи, как КВН,..." Надеюсь, данная цитата смутит Нагиева. =)
01:43
02.12.2017
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