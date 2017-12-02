МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В пресс-службе международного союза КВН рассказали РИА Новости, почему Александр Масляков уволился с поста директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН".
Обвинения Transparency
В мае этого года Transparency направила в прокуратуру заявление с просьбой провести проверку деятельности Маслякова. В том же месяце столичная прокуратура уведомила, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы. Организация оспорила этот ответ в Генпрокуратуре, после чего правительство столицы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года.
По своей инициативе
Как подчеркнули в пресс-службе союза, процедура увольнения с должности директора ГУП "ММЦ Планета КВН" была инициирована самим Александром Масляковым в начале этого года "в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства". Это никак не связано с проверками деятельности Маслякова, которые были инициированными Transparency International, отметили в союзе.
"В то же время, это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона", — констатировали в пресс-службе.
В союзе также сообщили, Масляков не знал о поступившей жалобе и проверках. При этом там утверждают, что он сложил с себя полномочия директора ГУП на момент поступления запроса в прокуратуру.
"На нем все держится"
Увольнение Александра Маслякова прокомментировал член жюри "Клуба веселых и находчивых" и ведущий Первого канала Валдис Пельш. В частности, он выразил мнение, что Масляков останется ведущим КВН и по-прежнему будет "у руля" клуба, несмотря на то, что сложил с себя часть формальных полномочий.
Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев также прокомментировал увольнение Александра Маслякова с должности руководителя ГУП "Московский молодёжный центр "Планета КВН".
Актер отметил, что такой человек, как Масляков, мог позволить себе "кое-какие вольности " на высоких постах.
"Это не касается управления страной, но такой забавной империи, как КВН, это касается. Он не уйдёт из кадра, КВН будет продолжать жить", — добавил Нагиев.
Первый выпуск КВН вышел в ноябре 1961 года. Александр Масляков стал ведущим "Клуба веселых и находчивых" в 1964 году.