Рамзан Кадыров встретился с Майком Тайсоном в Чечне

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров встретился со знаменитым американским боксером Майком Тайсоном.

"Накануне у нас произошла новая и радостная встреча… Несмотря на то, что Майк Тайсон оставил большой бокс, он пользуется большой популярностью и уважением во всём мире. Мы выразили уверенность, что наша дружба получит новое дыхание и продолжение!" — написал Кадыров в Instagram.

Глава Чечни отметил, что всегда восхищался легендарным боксером, с которым познакомился еще в сентябре 2005 года, когда Тайсон приехал в Чечню.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 1 2017 в 11:15 PST

"Мы вместе встретились с молодежью Чечни на небольшом стадионе Гудермеса. Я рассказал тогда, что по-настоящему полюбил бокс, просматривая поединки Майка Тайсона", — вспомнил Кадыров.

Он также обратил внимание на то, что после принятия ислама Тайсона постоянно преследовали провокации. "Но сломить дух и волю Майка Тайсона не удалось никому", — считает Кадыров.

Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, на его счету 50 побед (44 — нокаутом) и шесть поражений. Объявил о завершении карьеры в 2005 году.