Московское УФАС подвело итоги работы за три квартала 2017 года

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сегодня столичное управление Федеральной антимонопольной службы подвело итоги за три квартала 2017 года. Мероприятие прошло в правительстве Москвы в рамках всероссийской реформы контрольно-надзорной деятельности, сообщает департамент СМИ и рекламы Москвы.

Участники рассмотрели актуальные темы по деятельности контрольно-надзорных органов. В частности, обсудили вопросы применения антимонопольного законодательства на практике, законодательства о естественных монополиях, о рекламе, а также о государственных закупках.

Начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков в своем выступлении отметил, что основная цель контролирующих органов — не наказание, а предотвращение нарушений, создание условий для их недопущения.

На заседании также шла речь о реформе в контрольно-надзорной деятельности, одним из участников которой является ФАС.

"Цель этой реформы — снижение ущерба от нарушений антимонопольного законодательства и законодательства Российской Федерации в целом, снижение административной нагрузки на бизнес, а также повышение качества контрольно-надзорных функций", — подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский.

В заседании приняли участие представители Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, прокуратуры города Москвы, Аналитического центра при правительстве Российской Федерации, а также столичных органов исполнительной власти и бизнеса.