Посол Сирии в России предлагает открыть в Казани кафедру арабского языка

КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. В Казани необходимо открыть кафедру обучения арабскому языку, считает посол Сирии в России Риад Хаддад.

Посол в пятницу в Казани принимает участие в открытии первой всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку "Сокровище, которое вы ищете, — арабский язык". Организатором олимпиады выступает Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета (КФУ). Инициатива запуска такого рода олимпиадного движения была поддержана министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, неоднократно отмечавшей значимость развития в России системы углубленного изучения восточных языков, в частности арабского.

"Я вижу необходимым открыть кафедру обучения арабскому языку в Казани, как мы открыли кафедру обучения русскому языку в Дамаске", — сказал Хаддад на церемонии открытия олимпиады.

Посол также уточнил, что аналогичная этой олимпиада, но по русскому языку, будет организована в Дамаске.

Участниками первой в России олимпиады по арабскому языку стали около 90 человек, представляющих МГУ, СПбГУ, МГИМО, МГЛУ, Дипакадемию МИД РФ, РУДН, НИУ ВШЭ, Пятигорский и Астраханский госуниверситеты и КФУ.

Как отмечают организаторы, олимпиада призвана способствовать развитию интереса к арабскому языку, истории, географии, традициям, литературе и культуре арабских стран. Среди номинаций олимпиады, в которых участвуют студенты 3 и 4 курсов бакалавриата упомянутых вузов, письменный конкурс, конкурс перевода, конкурс устной речи, поэтический конкурс, фотоконкурс "Арабский мир в объективе" и видеоконкурс "Достопримечательности России глазами ее студентов" на арабском языке.

В состав жюри вошли высококвалифицированные преподаватели, ведущие ученые и специалисты, представляющие ведущие российские вузы, а также Университет Мухаммеда V в Марокко и диппредставительства.

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