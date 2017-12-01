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Общество

В Приморье амурский тигр и самка леопарда облюбовали одну и ту же пещеру

07:3501.12.2017
27071
© РИА Новости / Антон БалашовПерейти в фотобанкСамка дальневосточного леопарда. Архивное фотоСамка дальневосточного леопарда. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Балашов
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Видеоловушка в нацпарке "Земля леопарда" зафиксировала, как амурский тигр и самка леопарда посещали один и тот же грот, сообщает нацпарк.

Котята леопарда. Архивное фото
© Фото : WWF / Олег Красовский
В нацпарке Приморья зафиксировали еще 15 котят дальневосточного леопарда
"Камера зафиксировала, как в грот пытается пролезть крупный амурский тигр, тогда как на следующей записи из укрытия выходит самка дальневосточного леопарда… Разница в пять дней между посещениями пещеры хищниками утвердило специалистов в мнении о том, что на момент визита тигра самки леопарда в пещере не было", — говорится в сообщении.

По данным ученых, тигру незачем охотиться на леопарда, скорее всего, в пещере он выискивал зимующего медведя. Для леопарда такие пещеры служат временным укрытием от непогоды и для сна. Так, на следующем видео, сладко потянувшись, хищница выходит из грота утром. При этом ученые уверены, что у самки в гроте нет котят.

"Если бы в тот момент в пещере были котята, то поведение и тигра, и самки леопарда было бы совершенно другим, и камера задокументировала бы это. По тому, насколько спокойно ведёт себя пятнистая кошка, и как недолго она пробыла на месте, можно заключить, что леопардесса просто отдыхала. Такие пещеры и скальные ниши на южных склонах — излюбленное место отдыха для тигров и леопардов в зимнее время. И леопарды стараются соблюдать "регламент" посещений таких мест в зависимости от того, насколько это безопасно для них", — говорит старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина.

По словам ученых, вероятность того, что самка леопарда находилась бы рядом с пещерой в близком присутствии амурского тигра, крайне мала. Леопарды научились избегать полосатых хищников, и конфликты между этими кошками почти не фиксируются.

Установлено, что самка леопарда — хищница под номером Leo 83F, ей около 2 лет, она только вступает в репродуктивный период.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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PetrIvakin
Ждём появления "леотигрят"... Вот, что делает западная сексуальная пропаганда!
07:50
01.12.2017
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Egor Kamyshin
Новости , стец , в стиле козла амура!
07:37
01.12.2017
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