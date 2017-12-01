В "Яндекс.Такси" сообщили о начале страхования всех поездок в России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. "Яндекс.Такси" с декабря запускает программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей во всех регионах России, где работает сервис, сообщает компания.
Максимальная компенсация по программе составляет 2 миллиона рублей. Среди партнеров программы Allianz, "ВТБ Страхование" и "Ингосстрах", с ними сервис договорился об упрощенной и ускоренной системе выплаты компенсаций. Как отмечает компания, служба поддержки "Яндекс.Такси" будет первой точкой контакта для пассажиров и водителей в случае ДТП. "Обратившись в службу, они смогут получить контакты партнера, застраховавшего конкретную поездку, и подробные инструкции о том, что нужно делать, чтобы как можно быстрее получить выплаты", — поясняют в "Яндекс.Такси".
"Мы не предполагаем изменений тарифов в связи с запуском программы", — подчеркнули в пресс-службе компании.
В октябре депутат от ЛДПР Сергей Жигарев внес в Госдуму законопроект об обязательном страховании пассажиров перевозчиками такси. В настоящий момент такси остается единственным видом транспорта, на который не распространяется действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.