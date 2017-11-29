Оливер Стоун поделился впечатлениями о Путине

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Встреча с Оливером Стоуном в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№ прошла при полном аншлаге, американский режиссер поделился со слушателями своим мнением относительно наград, подобных Пулитцеровской премии, а также рассказал, какое впечатление произвел на него президент РФ Владимир Путин.

Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ открылась в московском Центральном доме художника (ЦДХ) в среду: одним из главных мероприятий этого дня стала встреча с Оливером Стоуном, автором фильма "Интервью с Путиным". В ожидании американского режиссера в кинозале ЦДХ собралось около 500 человек, занявших почти все места. Один из присутствующих задал тон встрече, обратившись к Стоуну с долгой благодарственной речью, в ходе которой он выразил мнение, что режиссер заслуживает какой-нибудь особой награды в России.

"Если бы в России мне и присудили награду, я бы не хотел, чтобы она была подобна Пулитцеровской премии, потому что Пулитцеровская премия подтасованная, нечестная. Люди, которые получают Пулитцеровскую премию в США, представляют корпоративные СМИ, у них есть много денег и они выражают узкий взгляд, носящий проамериканский характер. Все награды носят идеологический характер, не только в США", — отметил Стоун.

По просьбе гостей он рассказал подробнее о своих встречах с Владимиром Путиным и отметил, что президент произвел на него впечатление очень сдержанного человека и прекрасного оратора.

"Очень многое, что было сказано в рамках этого интервью, на Западе неизвестно, было много интересных деталей. Путин очень осторожно выбирает слова, редко такое бывает, что человек, у которого ты берешь 20-часовое интервью, совсем не ошибается", — пояснил режиссер.

При этом он подчеркнул, что перед интервью у него не требовали четкого списка вопросов и не устанавливали никаких правил: режиссер лишь делился с представителями президента общей идеей разговора.

"Президент Путин – один из тех лидеров, которые верят в суверенитет, национальные интересы, с уважением относится к суверенитету и национальным интересам других государств. Сегодняшний мир — очень непростое место, наблюдается множество случаев напряженности… Президент Путин останавливается на этом и говорит об этой проблеме", — заключил Стоун.