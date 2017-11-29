МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал назвал "издевательством над здравым смыслом" решение Верховного суда РФ, разрешающее требовать компенсацию с курящих на балконе соседей.
"Это какой-то уже бред начинается, а завтра мы предложим расстреливать тех, кто курит? Ну, так же нельзя. Это уже перегиб, перебор и издевательство над здравым смыслом, потому что на балконе запретить курить человеку нельзя, это неправильно", — заявил Фургал РИА Новости.
По мнению депутата, если человек курит на своем балконе, ничего страшного в этом нет, так как "это никак не может помешать человеку, находящемуся в другой квартире".
Ранее депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что нужно запретить курение на балконах, а не просто требовать компенсации с курящих соседей.