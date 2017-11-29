МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал назвал "издевательством над здравым смыслом" решение Верховного суда РФ, разрешающее требовать компенсацию с курящих на балконе соседей.

Ранее в пресс-службе Верховного суда РФ сообщили, что суд разрешил требовать компенсации вреда от соседей, курящих на балконе. Такое решение суд принял, рассмотрев спор между двумя жителями Новосибирска, один из которых курил на балконе, а второму мешал табачный дым. Тяжба длилась два года и в итоге дошла до Верховного суда.

"Это какой-то уже бред начинается, а завтра мы предложим расстреливать тех, кто курит? Ну, так же нельзя. Это уже перегиб, перебор и издевательство над здравым смыслом, потому что на балконе запретить курить человеку нельзя, это неправильно", — заявил Фургал РИА Новости.

По мнению депутата, если человек курит на своем балконе, ничего страшного в этом нет, так как "это никак не может помешать человеку, находящемуся в другой квартире".

Ранее депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что нужно запретить курение на балконах, а не просто требовать компенсации с курящих соседей.