В Роструде рассказали о причинах смертей на производстве в 2017 году

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Почти две тысячи россиян погибли на рабочих местах за 10 месяцев 2017 года, в том числе 810 человек умерли естественной смертью, в основном от профессиональных заболеваний, заявил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Шкловец отметил, что высокие показатели естественных смертей связаны с некачественными медосмотрами или их полным отсутствием.
"То есть у работников были хронические заболевания, на которые на начальном этапе не обратили внимания, они не проходили периодические предварительные медицинские осмотры, а если проходили, то это был некачественный осмотр", — заявил Шкловец.
Он рассказал, что были вопиющие случаи, когда работник выходил на работу на основании справки для посещения бассейна, а потом погибал от инфаркта.