В Роструде рассказали о причинах смертей на производстве в 2017 году

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Почти две тысячи россиян погибли на рабочих местах за 10 месяцев 2017 года, в том числе 810 человек умерли естественной смертью, в основном от профессиональных заболеваний, заявил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

"При устойчивом снижении производственного травматизма впервые начался рост профессиональных заболеваний. В этом году за десять месяцев на рабочих местах погибли 1900 работников, из них в 810 случаях это была естественная смерть, это была остановка сердца, остановка дыхания", — сказал он на пресс-конференции, посвященной безопасности труда.

Шкловец отметил, что высокие показатели естественных смертей связаны с некачественными медосмотрами или их полным отсутствием.

"То есть у работников были хронические заболевания, на которые на начальном этапе не обратили внимания, они не проходили периодические предварительные медицинские осмотры, а если проходили, то это был некачественный осмотр", — заявил Шкловец.

Он рассказал, что были вопиющие случаи, когда работник выходил на работу на основании справки для посещения бассейна, а потом погибал от инфаркта.