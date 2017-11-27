Президент РФ Владимир Путин и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской во время встречи. 27 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской во время встречи. 27 ноября 2017

НОВО-ОГАРЕВО, 27 ноя — РИА Новости. Нельзя поощрять закрытие полигонов отходов в одном месте и неконтролируемый своз мусора в другое, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром экологии и природных ресурсов Сергеем Донским.

"Послушайте, нужно плотно работать с регионами, очень плотно, потому что нельзя поощрять ситуацию, когда в одном месте полигон закрывают, а в другое место в совершенно неконтролируемом масштабе начинают свозить на неподготовленные площадки, опять рядом с жильем и так далее. Это вызывает абсолютно законную негативную реакцию людей", — сказал Путин.

Донской, согласившись с доводами главы государства, отметил, что без строительства инфраструктуры сложно утилизировать весь объем отходов.

"Да, Владимир Владимирович. Это одно из обязательных направлений, потому что, конечно, без инфраструктуры, без строительства новой инфраструктуры тот объем отходов, который формируется, конечно, утилизировать будет достаточно сложно", — подчеркнул министр.