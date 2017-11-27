Роскомнадзор будет мониторить выдачу новостей российских ресурсов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор позитивно воспринял ответ компании Google на запрос ведомства о "ранжировании" материалов RT и Sputnik, планирует в ближайшее время внедрить мониторинг изменений тенденций выдачи новостей российских ресурсов, сообщается на сайте ведомства.

Ведомство ранее направило Google официальный запрос в связи с намерением "ранжировать" материалы RT Sputnik . В понедельник на сайте Роскомнадзора появилось сообщение о том, что Google на этот запрос ответил, что не намерен менять алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов.

"Мы позитивно восприняли ответ компании Google на наше письмо. Было бы крайне печально получить подтверждение тому, что одна из самых информационно прозрачных и пропагандирующих открытость компаний в мире отказалась от своих принципов и, фактически, ввела цензуру. Мы рады узнать, что это не так", — приводятся на сайте ведомства слова замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина.

"Для того, чтобы объяснения компании Google не вызвали сомнений в российском обществе, мы внедрим мониторинг изменений тенденций выдачи новостей российских ресурсов в ближайшее время", — отметил он.

Ранее бывший глава Google, ныне председатель совета директоров родительского холдинга Alphabet Inc. Эрик Шмидт сообщил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче Google. Он отметил, что Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты. Шмидт подчеркнул, что "совсем не поддерживает цензуру", однако "верит в ранжирование".