Минтруд опроверг введение общественного контроля над новым правительством

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Появившаяся в СМИ информация о том, что Минтруд РФ якобы предлагает ввести общественный контроль над новым правительством, формирование которого начнется после президентских выборов, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Минтруд России представил на общественное обсуждение проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в части повышения открытости деятельности государственных гражданских служащих, разработанный в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по совершенствованию законодательства в части развития принципов и механизмов открытости при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления", — рассказали в Минтруде.

В ведомстве подчеркнули, что законопроект не касается членов правительства России. "Поправки касаются служащих федеральных государственных органов, органов власти субъектов РФ. Закон о государственной гражданской службе не распространяется на членов правительства России", — заявили в Минтруде.

Кроме того, проектом закона предлагается дополнить приоритетные направления формирования кадрового состава гражданской службы общественной оценкой деятельности гражданских служащих в соответствии с законодательством об общественном контроле.

В Минтруде также отметили, что в настоящее время в конкурсные и аттестационные комиссии госорганов уже включаются представители общественных советов, образованных при этих органах, а также независимые эксперты по вопросам гражданской службы и в соответствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности.