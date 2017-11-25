В МВД Якутии заступились за хозяина "умершей на 50-градусном морозе" собаки

Вид на окрестности Якутска из вертолета. Архивное фото

Вид на окрестности Якутска из вертолета. Архивное фото

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В МВД Якутии провели проверку в связи с обстоятельствами гибели "замерзшей собаки". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее в соцсетях появилась фотография мертвой собаки, которую якобы нетрезвый хозяин облил водой и оставил на 50-градусном морозе.

Местные СМИ также указывали, что пса обнаружили волонтеры, приехавшие по обращению местных жителей. Автор жалобы утверждала, что владелец искупал собаку и "посадил в холодную будку без дна".

Полиция установила, что собака страдала от болезни Карре (чумка) и была частично парализована. Владелец решил усыпить собаку и обратился к волонтерам одной из зоозащитных организаций, которые забрали умирающее животное.

В МВД также подчеркивают, что питомец был любимцем многодетной семьи, а хозяин собаки характеризуется положительно.