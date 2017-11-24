Госдума приняла в первом чтении проект о неофициальном использовании герба

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий возможность неофициального использования государственного герба Российской Федерации.
Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Как ранее отмечал Крашенинников, эта инициатива расширяет возможность использования государственного герба, предоставляя гражданам и организациям право его неофициального использования.
По мнению авторов инициативы, принятие закона будет способствовать популяризации государственной символики, воспитанию гражданственности и патриотизма.