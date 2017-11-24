Владимир Илюхин: необходимо ужесточить наказание для продавцов контрафакта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноя — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин выступил с инициативой ужесточить ответственность для продавцов, реализующих некачественную рыбную продукцию на Камчатке; об этом он заявил на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в крае.

"Ответственность продавцов необходимо ужесточать вплоть до уголовной. До тех пор, пока законодательство в этой части не будет пересмотрено, справиться с этой проблемой будет сложно. Более того, такая ситуация стимулирует браконьерскую деятельность, поскольку есть рынок сбыта нелегальной продукции. Конечно, в этой ситуации важно не дойти до абсурда. Бизнес должен работать и развиваться, но должны быть определённые стандарты работы", — сказал Илюхин.

Глава региона поручил профильным органам власти совместно с контрольно-надзорными и силовыми структурами подготовить предложения по изменению законодательства в части ужесточения ответственности за реализацию некачественной рыбной продукции, а затем направить их в адрес федеральных ведомств.

Как рассказал РИА Новости заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу Константин Кудзин, для того чтобы создать видимость легальной деятельности, продавцы контрафакта идут на различные уловки. Например, покупают у добросовестного производителя партию в 10 или 20 килограммов продукции со всеми необходимыми документами, а потом, прикрываясь ими, начинают продавать всё остальное.

"Наших полномочий не хватает, чтобы эту цепочку распутать", — сказал Кудзин.

Он отметил, что, даже если нарушение удаётся зафиксировать, максимум, что может грозить продавцу, согласно действующему законодательству — это административная ответственность или конфискация некачественного товара.

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Наталья Жданова пояснила агентству, что рыбная продукция, которую выпускают камчатские предприятия, как правило, соответствует необходимым требованиям, а некачественные товары в основном выявляются в местах реализации.

С ней согласна и руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова, которая отметила РИА Новости, что переклеивание этикеток, факты выдачи товара одного производителя за другого часто встречаются на рынках и рыбных развалах — "в специализированных рыбных магазинах и в крупных сетях несколько этапов контроля качества, поэтому таких нарушений не наблюдается".

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