Козак напомнил о необходимости выполнить "майские указы" по зарплате

МОСКВА. 24 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак обратил внимание глав регионов на необходимость безусловного выполнения "майских указов" президента Владимира Путина в части повышения заработной платы.

В пятницу проходит всероссийское селекторное совещание у вице-премьера РФ Козака по вопросу выполнения требований бюджетной дисциплины в рамках исполнения бюджетов регионов в 2017 году.

"Еще раз хочу напомнить о необходимости безусловного выполнения обязательств по выплате заработной платы, по ее увеличению в соответствии с майскими указами президента. Это касается не только 18 года, но и конца 17 года. Во многих субъектах РФ эти расходы в полном объеме не предусмотрены. Задача в кратчайшие сроки предусмотреть эти расходы и выполнить социальные обязательства в полном объеме", — сказал Козак в ходе совещания.

Майские указы — широкая программа развития социальных гарантий, которую Путин изложил сразу после вступления в должность главы государства, исполняя свои предвыборные обещания. Одиннадцать указов, подписанных 7 мая 2012 года, содержат параметры, на которые российская экономика должна выйти в течение президентского срока Путина. Среди них, в частности, указ о повышении заработной платы работников бюджетной сферы до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был перенесен на период до 2018 года.