Лучший книжный магазин Москвы выберут на XVII городском форуме печати

Посетители одного из книжных магазинов Москвы. Архивное фото

Посетители одного из книжных магазинов Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Московские издательские дома и агентства печати, а также магазины примут участие в ежегодном городском форуме печати, который пройдет 30 ноября в здании Правительства Москвы на Новом Арбате, сообщается на сайте мэра столицы.

Участники форума также обсудят актуальные вопросы выпуска и распространения печатной продукции, в том числе в столичном метро, конвергенции прессы с интернетом и перспективы развития отрасли полиграфических услуг.

В рамках форума состоится вручение наград победителям конкурсов "Информируем из первых рук" и "Лучший книжный магазин города Москвы".