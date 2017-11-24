Новый год близко: россияне увеличили на 20% число покупок елок и игрушек

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости/Прайм. Россияне с приближением праздников стали активнее покупать новогодние "предметы первой необходимости" — искусственные ели и сосны, а также елочные украшения; количество их покупок в прошлые выходные по сравнению с предыдущими выросло на 20%, следует из исследования оператора фискальных данных "Платформа ОФД" (входит в группу Сбербанка).

Оператор фискальных данных обеспечивает сбор, хранение и передачу данных с касс в налоговую.

"Экспресс-обзор покупок граждан за два уик-энда ноября (11-12 ноября и 18-19 ноября) показывает растущий интерес покупателей к товарам новогоднего ассортимента. Так, за неделю (в сравнении фискальных данных за 11-12 и 18-19 ноября) более чем на 20% возросло количество покупок искусственных елок и сосен, а также елочных украшений к ним. При этом приобретаемый гражданами ассортимент товаров, связанных непосредственно с сегментом новогодней атрибутики, за тот же период возрос более чем на 40%", — говорится в исследовании, имеющегося у РИА Новости.

Гендиректор "Платформа ОФД" Алексей Баров объяснил возросшую активность россиян наступившим сезоном акций и распродаж. "Сезонные и акционные распродажи, как перед Новым годом, приносят ритейлу большую долю выручки. Это факт", — считает он.

В российских магазинах, отмечают авторы исследования, на данный момент продается порядка 10 тысяч подобных товаров. Только наименований искусственных елей насчитывается свыше двух сотен. Встречаются такие названия елей, как "заснеженная", "волшебная", "пушистая", "русская красавица", "красавица премиум".

"Интересен разброс цен — от 55 рублей до 20 тысяч рублей и выше. Высота покупаемых елей также разнится — от 10 сантиметров до 225 сантиметров. В числе наиболее популярных — модели с раскидистыми ветвями, в классическом дизайне", — сказано в пресс-релизе. Наибольшее количество искусственных елей приобрели в Ростовской, Астраханской областях, Краснодарском крае, а также в Москве и Московской области.