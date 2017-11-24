РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Новый год близко: россияне увеличили на 20% число покупок елок и игрушек

00:3324.11.2017
02760
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПродажа новогодних украшений. Архивное фотоПродажа новогодних украшений. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости/Прайм. Россияне с приближением праздников стали активнее покупать новогодние "предметы первой необходимости" — искусственные ели и сосны, а также елочные украшения; количество их покупок в прошлые выходные по сравнению с предыдущими выросло на 20%, следует из исследования оператора фискальных данных "Платформа ОФД" (входит в группу Сбербанка).

Новый год в Тбилиси. Архивное фото
© AP Photo / Shakh Aivazov
Новый год по-грузински: цены, погода, отзывы туристов
Оператор фискальных данных обеспечивает сбор, хранение и передачу данных с касс в налоговую.

"Экспресс-обзор покупок граждан за два уик-энда ноября (11-12 ноября и 18-19 ноября) показывает растущий интерес покупателей к товарам новогоднего ассортимента. Так, за неделю (в сравнении фискальных данных за 11-12 и 18-19 ноября) более чем на 20% возросло количество покупок искусственных елок и сосен, а также елочных украшений к ним. При этом приобретаемый гражданами ассортимент товаров, связанных непосредственно с сегментом новогодней атрибутики, за тот же период возрос более чем на 40%", — говорится в исследовании, имеющегося у РИА Новости.

Гендиректор "Платформа ОФД" Алексей Баров объяснил возросшую активность россиян наступившим сезоном акций и распродаж. "Сезонные и акционные распродажи, как перед Новым годом, приносят ритейлу большую долю выручки. Это факт", — считает он.

Рождественская ярмарка в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Пляжи, снег и красота: где отдохнуть на Новый год
В российских магазинах, отмечают авторы исследования, на данный момент продается порядка 10 тысяч подобных товаров. Только наименований искусственных елей насчитывается свыше двух сотен. Встречаются такие названия елей, как "заснеженная", "волшебная", "пушистая", "русская красавица", "красавица премиум".

"Интересен разброс цен — от 55 рублей до 20 тысяч рублей и выше. Высота покупаемых елей также разнится — от 10 сантиметров до 225 сантиметров. В числе наиболее популярных — модели с раскидистыми ветвями, в классическом дизайне", — сказано в пресс-релизе. Наибольшее количество искусственных елей приобрели в Ростовской, Астраханской областях, Краснодарском крае, а также в Москве и Московской области.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена