Новый год близко: россияне увеличили на 20% число покупок елок и игрушек

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости/Прайм. Россияне с приближением праздников стали активнее покупать новогодние "предметы первой необходимости" — искусственные ели и сосны, а также елочные украшения; количество их покупок в прошлые выходные по сравнению с предыдущими выросло на 20%, следует из исследования оператора фискальных данных "Платформа ОФД" (входит в группу Сбербанка).
"Экспресс-обзор покупок граждан за два уик-энда ноября (11-12 ноября и 18-19 ноября) показывает растущий интерес покупателей к товарам новогоднего ассортимента. Так, за неделю (в сравнении фискальных данных за 11-12 и 18-19 ноября) более чем на 20% возросло количество покупок искусственных елок и сосен, а также елочных украшений к ним. При этом приобретаемый гражданами ассортимент товаров, связанных непосредственно с сегментом новогодней атрибутики, за тот же период возрос более чем на 40%", — говорится в исследовании, имеющегося у РИА Новости.
Гендиректор "Платформа ОФД" Алексей Баров объяснил возросшую активность россиян наступившим сезоном акций и распродаж. "Сезонные и акционные распродажи, как перед Новым годом, приносят ритейлу большую долю выручки. Это факт", — считает он.
"Интересен разброс цен — от 55 рублей до 20 тысяч рублей и выше. Высота покупаемых елей также разнится — от 10 сантиметров до 225 сантиметров. В числе наиболее популярных — модели с раскидистыми ветвями, в классическом дизайне", — сказано в пресс-релизе. Наибольшее количество искусственных елей приобрели в Ростовской, Астраханской областях, Краснодарском крае, а также в Москве и Московской области.